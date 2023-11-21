Медведев заявил о создании Западом угрозы глобальной цифровой диктатуры

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Соединенные Штаты и Европа запустили процессы, результатом которых может быть установление глобальной цифровой диктатуры. RT на русском
"Не менее опасная ситуация сложилась в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Прежде всего Соединенные Штаты, в меньшей степени Европа решили воспользоваться тем, что в них прописались все основные монополисты и социальные сети. Практически все, что используется в мире, сделано именно там. И, естественно, запустили процессы, логическим завершением которых может быть глобальная цифровая диктатура", - сказал Медведев. ТАСС
Политик пояснил, что речь идет о формировании выгодной определенным странам информационной повестки дня.
"В ход идут такие нечистоплотные методы, как подкуп руководителей и сотрудников СМИ, цензура со стороны американских IT-гигантов на медийных площадках. Мы все это видим, когда в определенных ситуациях наши ресурсы, например, отключаются просто потому, что они считают, что это неправильно", - отметил он. Российская газета