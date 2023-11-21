Медведев заявил о создании Западом угрозы глобальной цифровой диктатуры

"Не менее опасная ситуация сложилась в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Прежде всего Соединенные Штаты, в меньшей степени Европа решили воспользоваться тем, что в них прописались все основные монополисты и социальные сети. Практически все, что используется в мире, сделано именно там. И, естественно, запустили процессы, логическим завершением которых может быть глобальная цифровая диктатура", - сказал Медведев. ТАСС