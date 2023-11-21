Медведев обвинил Запад в стремлении к глобальной цифровой диктатуре
Как глобальную цифровую диктатуру охарактеризовал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев ситуацию, когда почти все ведущие IT-гиганты сконцентрированы в США.
"Прежде всего Соединенные Штаты, в меньшей степени Европа, решили воспользоваться тем, что в них прописались все основные IT-монополисты и социальные сети. Практически все, что используется в мире, сделано именно там. Запустили процессы, логичным завершением которых может быть глобальная цифровая диктатура", - заявил Медведев на заседании оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма.
Политик пояснил, что речь идет о формировании выгодной определенным странам информационной повестки дня.
"В ход идут такие нечистоплотные методы, как подкуп руководителей и сотрудников СМИ, цензура со стороны американских IT-гигантов на медийных площадках. Мы все это видим, когда в определенных ситуациях наши ресурсы, например, отключаются просто потому, что они считают, что это неправильно", - продолжил он.
По мнению Дмитрия Медведева, это недобросовестная конкуренция и проявление цензуры.