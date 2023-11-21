Медведев обвинил Запад в стремлении к глобальной цифровой диктатуре

"В ход идут такие нечистоплотные методы, как подкуп руководителей и сотрудников СМИ, цензура со стороны американских IT-гигантов на медийных площадках. Мы все это видим, когда в определенных ситуациях наши ресурсы, например, отключаются просто потому, что они считают, что это неправильно", - продолжил он.