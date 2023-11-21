Медведев: Запад зациклен на попытках удержать бразды правления миром

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны сосредоточились на том, чтобы сохранить контроль над мировыми процессами. Об этом сообщает РИА Новости.

© Zuma\TACC

По мнению Медведева, на Западе блокируют возможности свободного развития разных стран.

Политику западных стран Медведев прокомментировал, выступая на Форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма.

«Так называемый коллективный Запад буквально зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами. <…> Из-за этого в различных регионах возникают новые конфликты и обостряются старые», — подчеркнул замглавы Совбеза.

Медведев добавил, что западные страны пользуются средствами военно-политического, экономического, идеологического, информационного давления и «манипулируют сознанием» народов и социальных групп.

Ранее Медведев заявил, что обещаний Джо Байдена «подавить» российское руководство опасаться не стоит, так как президент США «забывает, о чем говорил». Байден заявил, что в случае победы постарается добиться нормализации на Ближнем Востоке, «фактически объединить всю Европу» и «подавить» российские власти.