Лавров назвал причину неудачи в урегулировании палестино-израильского конфликта

Россия призывает начать подготовку к перезапуску переговоров по созданию палестинского государства. При этом участие в урегулировании кризиса должны принимать страны региона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на встрече с главами МИД ряда стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

«Именно страны региона лучше других понимают, как добиться решения, которое будет на долгие годы, навсегда, устраивать всех», — заявил он.

По словам Лаврова, уже сейчас, на фоне активной фазы обострения палестино-израильского конфликта, нужно задуматься о решении вопросов стратегического характера.

«Имею в виду прежде всего подготовку к перезапуску мирного процесса на той международно-признанной основе, которая была утверждена в рамках ООН, в рамках Арабской мирной инициативы 2002 года, (…) которая предполагает создание независимого, целостного, суверенного палестинского государства на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — подчеркнул он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля, захватив заложников, в том числе и детей. В ответ израильская армия ударила по сектору Газа, стороны перешли в состояние войны.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что для достижения стабильного мира на Ближнем Востоке — в соответствии с решениями Совбеза ООН — должна быть создана независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.