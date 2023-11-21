Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале обратила внимание на название статьи главы евродипломатии Жозепа Борреля In the eye of the hurricane («В центре бури»). По ее словам, это название полностью копирует наименование эротического фильма 1970-х годов, снятого в Испании. News.ru

По словам представителя российского МИД, когда фильм вышел в широкий прокат, испанцу Жозепу было 24 года. Захарова с пониманием отнеслась к интересу юного будущего главы европейской дипмиссии к картине сомнительного содержания, однако недоумевает, причем здесь Украина, если главную героиню фильма истязали и насиловали. Вечерняя Москва