Захарова указала на сходство названий статьи Борреля и эротического фильма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале обратила внимание на название статьи главы евродипломатии Жозепа Борреля In the eye of the hurricane («В центре бури»). По ее словам, это название полностью копирует наименование эротического фильма 1970-х годов, снятого в Испании. News.ru