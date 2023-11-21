Лавров заявил, что Россия выступает против терроризма в любых проявлениях

Российская сторона выступает против терроризма в любых проявлениях, но бороться с ним надо не нарушая норм международного гуманитарного права. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами МИД нескольких стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), комментируя ситуации в зону палестино-израильского конфликта.

"Хочу еще раз подтвердить, мы осуждаем терроризм в любых его проявлениях, без всякого исключения, но и бороться с терроризмом необходимо методами, которые не принимают форму коллективного наказания и не вступают в противоречие, а если говорить прямо - не нарушают самым грубым образом нормы международного гуманитарного права", - указала глава российского дипведомства.