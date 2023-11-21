Президент России Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сфере, аспекты стратегического партнерства, региональную и международную повестку.

Как уточняет ТАСС, на встрече планируется также обсудить вопросы безопасности, в том числе ситуацию в Афганистане.

«Отдельное внимание будет уделено актуальным региональным проблемам, включая ситуацию в Афганистане», — цитирует агентство материалы подготовки ко встрече.

Ранее сообщалось, что Рахмон пробудет в России с визитом 21-22 ноября. Руководитель пресс-службы президента Таджикистана Абдуфаттох Шарифзода отметил, что глава государства встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным.