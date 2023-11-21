В Кремле ответили на вопрос об угрозах в адрес Путина

Песков прокомментировали угрозы покушения Киева в отношении Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 21 ноября, прокомментировали угрозы киевского режима в отношении Владимира Путина в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
— Если вы помните, на Путина словесно покушались из Украины много раз на самых разных уровнях. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. Ничего у них не получится, — заверил представитель Кремля.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с начала проведения специальной военной операции на него покушались не менее пяти раз. В рамках ответа на вопрос о том, будет ли Киев использовать «шанс убить» российского президента Владимира Путина, Зеленский сказал, что на войне страна «имеет все права защищать свою землю».
Также президент Украины сообщил, что ожидает проведения операции «Майдан-3» против него в конце 2023 года. Политик считает, что она призвана сменить президента.
Экс-разведчик ЦРУ Фил Джиральди заявил, что ЦРУ может устранить президента Украины Владимира Зеленского самостоятельно, но переложит это убийство на враждебных ему киевских чиновников или генералов.