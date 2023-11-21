В Кремле ответили на вопрос об угрозах в адрес Путина

— Если вы помните, на Путина словесно покушались из Украины много раз на самых разных уровнях. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. Ничего у них не получится, — заверил представитель Кремля.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с начала проведения специальной военной операции на него покушались не менее пяти раз. В рамках ответа на вопрос о том, будет ли Киев использовать «шанс убить» российского президента Владимира Путина, Зеленский сказал, что на войне страна «имеет все права защищать свою землю».