Володин прибыл в Нанкин

Делегация российских парламентариев во главе со председателем Госдумы Вячеславом Володиным прибыла в Нанкин. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба Государственной Думы.

В ходе официального визита председателя Госдумы в КНР запланированы двусторонние встречи с руководством провинции Цзянсу, посещение учебных заведений, а также промышленных предприятий региона, уточнили в пресс-службе Госдумы.

Провинция Цзянсу входит в тройку ведущих регионов Китая и по объему экономики обгоняет Южную Корею. Нанкин — важный центр экономической и деловой жизни Китая, здесь находятся штаб квартиры ряда крупных компаний, развито промышленное производство.

Ранее сегодня в Пекине состоялась встреча Вячеслава Володина с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи спикер Госдумы передал китайскому лидеру теплые слова и добрые пожелания от президента России Владимира Путина. Председатель Госдумы подчеркнул, что благодаря Си Цзиньпину и Владимиру Путину отношения между Россией и Китаем находятся на пике развития.