Володин прибыл в Нанкин
Делегация российских парламентариев во главе со председателем Госдумы Вячеславом Володиным прибыла в Нанкин. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба Государственной Думы.
В ходе официального визита председателя Госдумы в КНР запланированы двусторонние встречи с руководством провинции Цзянсу, посещение учебных заведений, а также промышленных предприятий региона, уточнили в пресс-службе Госдумы.
Провинция Цзянсу входит в тройку ведущих регионов Китая и по объему экономики обгоняет Южную Корею. Нанкин — важный центр экономической и деловой жизни Китая, здесь находятся штаб квартиры ряда крупных компаний, развито промышленное производство.
Ранее сегодня в Пекине состоялась встреча Вячеслава Володина с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи спикер Госдумы передал китайскому лидеру теплые слова и добрые пожелания от президента России Владимира Путина. Председатель Госдумы подчеркнул, что благодаря Си Цзиньпину и Владимиру Путину отношения между Россией и Китаем находятся на пике развития.
Также в Пекине Вячеслав Володин встретился с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. По словам председателя Госдумы, задача парламентариев России и Китая — законодательно закрепить решения, принимаемые на уровне лидеров двух стран — президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.