Аксенов рассказал, как завершить конфликт на Украине

По его словам, проблесков «здравого смысла» от Киева ждать не стоит. Единственное решение — нанести Украине военное поражение и сменить местный режим. Аксенов предостерег, что в противном случае конфликт затянется на долгие годы и проблема может перейти следующим поколениям. Вечерняя Москва

Кроме того, Аксенов вспомнил о настроениях в Крыму во время Майдана. По его словам, сразу после того как в регионе поняли, что центральная украинская власть слаба, на полуострове начали появляться отряды самообороны. «Горстка националистов поставила Украину на колени. А [Виктор] Янукович, который пытался позиционировать себя как суперполитика, в итоге оказался нулем без палочки», — заявил глава Крыма. Lenta.ru