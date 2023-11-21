Памфилова заявила о начале работы по дискредитации выборов президента

Работа по дискредитации предстоящих выборов президента РФ уже началась, в ней участвуют "некоторые подонки", уехавшие из страны, и "ждуны, затаившиеся в РФ ". Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на международной научно-практической конференции "Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы", которая проходит в МГУ имени Ломоносова в рамках XIII Московской юридической недели.

"Вот выборы президента, которые должны пройти в марте следующего года, а уже работа началась. Я не хочу осуждать всех, кто уехал [из страны] по разным причинам, не обливая грязью свою страну, но вот те, я бы сказала подонки, которые не просто уехали, отрабатывая свои жалкие копейки, формируют базу, чтобы сорвать [предстоящие] выборы. И уже работают и там, и здесь [в РФ], ждуны осевшие не спят, просто затаились", - заявила Памфилова.