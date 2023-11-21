Песков рассказал о деталях выступления Путина на саммите БРИКС

«Я думаю, что будет краткое вступительное слово и выступление президента ЮАР [Сирила] Рамафосы. Я не знаю, в каком объеме они сделают само выступление Рамафосы открытым. Но что касается выступления президента Путина, то оно будет доступно, и мы сделаем его открытым», — рассказал Песков.