Путин и Рахмон продолжили переговоры за неформальным завтраком

Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон завершили вчерашние переговоры поздним обедом, а утром продолжили общение за неформальным завтраком. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Вечером достаточно поздно завершили свое неформальное общение уже за вечерним обедом <…> два президента. И они продолжили свое общение также за неформальным завтраком сегодня утром", - сказал Песков журналистам.

Главы государств во вторник провели переговоры - сначала в формате тет-а-тет, после консультации продолжились с участием делегаций в формате рабочего завтрака. По их итогам Путин и Рахмон выступили с заявлениями для СМИ.