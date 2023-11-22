Путин и Рахмон продолжили переговоры за неформальным завтраком

Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон завершили вчерашние переговоры поздним обедом, а утром продолжили общение за неформальным завтраком. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Вечером достаточно поздно завершили свое неформальное общение уже за вечерним обедом <…> два президента. И они продолжили свое общение также за неформальным завтраком сегодня утром", - сказал Песков журналистам.
Главы государств во вторник провели переговоры - сначала в формате тет-а-тет, после консультации продолжились с участием делегаций в формате рабочего завтрака. По их итогам Путин и Рахмон выступили с заявлениями для СМИ.
Также Путин вчера вручил таджикистанскому лидеру орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Указ о награждении Рахмона был подписан президентом России в октябре 2022 года. Государственной наградой президент Таджикистана был отмечен за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности.