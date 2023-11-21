В Кремле ответили на вопрос о награждении 15-летнего сына Кадырова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о возможном награждении сына главы Чечни Адама Кадырова какими-либо государственными наградами. Газета.Ru

Песков объяснил, что не располагает какими-либо данными по данной теме. «Мне об этом ничего не известно», — сказал представитель Кремля. Lenta.ru