В Кремле ответили на вопрос о награждении 15-летнего сына Кадырова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о возможном награждении сына главы Чечни Адама Кадырова какими-либо государственными наградами. Газета.Ru
Песков объяснил, что не располагает какими-либо данными по данной теме. «Мне об этом ничего не известно», — сказал представитель Кремля. Lenta.ru
Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что Адаму Кадырову вручили орден «За служение религии Ислам» I степени. Позднее ему также вручили орден «Трудовая Доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Ura.Ru