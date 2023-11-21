Путин вручил Рахмону орден "За заслуги перед Отечеством" III степени
В Кремле состоялась церемония награждения президента Таджикистана Эмомали Рахмона высокой государственной наградой России. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, таджикистанский лидер получил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени "за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности".
"Не будет преувеличением сказать, что самые значимые достижения в российско-таджикистанских отношениях в политике, в экономике, в науке, в образовании и культуре непосредственно связаны с вашей активной позицией, заинтересованным участием и поддержкой всех этих направлений и начинаний", - сказал Владимир Путин, обращаясь к Эмомали Рахмону.
Таджикистанский лидер поблагодарил за высокую награду и оценку его вклада в развитие двусторонних отношений.
"Мы настроены на дальнейшую совместную работу по всестороннему продвижению всего комплекса взаимодействия наших двух стран", - сказал он.