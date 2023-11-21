Путин вручил Рахмону орден "За заслуги перед Отечеством" III степени

"Не будет преувеличением сказать, что самые значимые достижения в российско-таджикистанских отношениях в политике, в экономике, в науке, в образовании и культуре непосредственно связаны с вашей активной позицией, заинтересованным участием и поддержкой всех этих направлений и начинаний", - сказал Владимир Путин, обращаясь к Эмомали Рахмону.