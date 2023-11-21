МИД отреагировал на ограничения операций россиян в банках Израиля

Ограничения банков Израиля в отношении россиян, даже имеющих израильский паспорт, являются абсолютно неприемлемой дискриминацией. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский .

Ранее сообщалось, что израильские банки начали обособлять счета с ценными бумагами, принадлежащие россиянам. Ограничения действуют даже при наличии паспорта Израиля. Как заявлял президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии Эли Гервиц, такие требования израильских властей вступили в силу 13 ноября.

«Это вопрос к израильским властям, но любые ограничения по национальному признаку — это дискриминация, которая неприемлема абсолютно», — сказал Биричевский, отвечая на вопрос об ограничениях для россиян в израильских банках

Напомним, что с сегрегированных счетов нельзя выводить денежные средства и ценные бумаги. При этом у владельцев есть возможность выводить купоны при условии, что объем таких операций составляет менее 100 тысяч евро в год.