МИД отреагировал на ограничения операций россиян в банках Израиля

В МИД РФ назвали ограничения для россиян в банках Израиля дискриминацией
Ограничения банков Израиля в отношении россиян, даже имеющих израильский паспорт, являются абсолютно неприемлемой дискриминацией. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Ранее сообщалось, что израильские банки начали обособлять счета с ценными бумагами, принадлежащие россиянам. Ограничения действуют даже при наличии паспорта Израиля. Как заявлял президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии Эли Гервиц, такие требования израильских властей вступили в силу 13 ноября.
«Это вопрос к израильским властям, но любые ограничения по национальному признаку — это дискриминация, которая неприемлема абсолютно», — сказал Биричевский, отвечая на вопрос об ограничениях для россиян в израильских банках
Напомним, что с сегрегированных счетов нельзя выводить денежные средства и ценные бумаги. При этом у владельцев есть возможность выводить купоны при условии, что объем таких операций составляет менее 100 тысяч евро в год.