Путин заявил об ангажированной позиции СПЧ ООН по конфликту в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что международные институты по правам человека, в том числе СПЧ ООН, на протяжении всей истории конфликта в Донбассе демонстрирует свою ангажированность.

Об этом российский лидер сказал в приветствии к международной конференции, посвящённой 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.

«К сожалению, на протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии международные институты ... продемонстрировали свою ангажированность», — подчеркнул Путин.

Кроме того, добавил глава государства, такие институты как СПЧ ООН и Совет Европы показали свою неспособность решать стоящие перед ними задачи.