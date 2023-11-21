Международные институты в сфере прав человека показали свою ангажированность во время конфликта в Донбассе. Как сообщает газета «Известия», об этом заявил президент России Владимир Путин в телеграмме по случаю международной конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.

Глава государства в своем обращении отметил, что эти институты таким образом продемонстрировали свою неспособность решать стоящие перед ними задачи. Отдельно он упомянул и Запад, который пытается использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств. Эти действия в результате привели к текущему глубокому кризису.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что Россия продолжает выполнять взятые на себя обязательства в области прав человека.