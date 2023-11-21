В Москве пройдут переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа

Контактная группа по урегулированию ситуации в секторе Газа намерена провести переговоры в Москве 21 ноября. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Турции, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что основной целью группы является скорейшее объявление прекращения огня и доставка гуманитарной помощи в палестинский анклав. С этой целью будет осуществлен ряд визитов, в частности к постоянным членам Совета Безопасности ООН.

Вчера группа посетила Пекин, где прошла встреча с главой МИД КНР Ван И.

«Сегодня состоятся контакты в Москве», — сказали в турецком МИД.

Ожидается, что на следующей день встречи пройдут в Лондоне и Париже, в том числе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Решение о создании контактной группы было принято участниками саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств 11 ноября в Саудовской Аравии. В эту группу вошли главы МИД Турции, Индонезии, Нигерии, Иордании, Египта, Катара и Саудовской Аравии.