Си Цзиньпин проведет встречу с Володиным в Пекине

Встреча состоится в Доме народных собраний, где традиционно встречают высокопоставленных зарубежных политиков. Телеканал не приводит другие детали о предстоящей встрече.

Делегация Госдумы находится в Китае с официальным визитом с 21 ноября, он продлится до 23 ноября. Ранее Володин и российские депутаты встретились с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.