Антонов отреагировал на новую военную помощь Киеву со стороны США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новый пакет военной помощи Киеву США рассматривают как «успокоительную пилюлю» находящейся на грани коллапса Украине.

Информация об этом появилась в Telegram-канале российского посольства.

«Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму — не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для Зеленского заокеанскими «благодетелями», — сказал Антонов.

При этом он отметил, что положение в украинской власти, а также ВСУ на фронте находится на грани «полного коллапса».

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на $100 млн.