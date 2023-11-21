Захарова ответила на заявление Байдена о «несущих прогресс» конфликтах

Статья Джо Байдена в газете The Washington Post — один из первых шагов предвыборной кампании. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, пишет «Известия».

Ранее глава США Джо Байден в статье для The Washington Post указал, что военные конфликты вокруг Израиля и Украины окажутся прогрессом для США. Он также считает, что народ Палестины заслужил собственное государство, и управление сектором Газа должно осуществляться местной администрацией.

«Это, очевидно, один из первых шагов накануне старта предвыборной американской компании», — прокомментировала его слова Захарова.

Она напомнила, что выборы нового президента США пройдут уже в ноябре 2024 года. Руководство Демократической партии через эту статью намеревалось продемонстрировать высокопоставленным лицам и обычным жителям США внешнеполитическую стратегию Джо Байдена в ближайшие месяцы.

«Выглядеть она будет плохо, абсурдно, дико, одним словом — неприглядно», — считает Захарова.

По ее словам, предвыборная кампания Байдена начинает с «исторического провала», так как рейтинг его одобрения продолжает стремительно падать и бьет очередные рекорды.