Захарова ответила на заявление Байдена о «несущих прогресс» конфликтах
Статья Джо Байдена в газете The Washington Post — один из первых шагов предвыборной кампании. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, пишет «Известия».
Ранее глава США Джо Байден в статье для The Washington Post указал, что военные конфликты вокруг Израиля и Украины окажутся прогрессом для США. Он также считает, что народ Палестины заслужил собственное государство, и управление сектором Газа должно осуществляться местной администрацией.
«Это, очевидно, один из первых шагов накануне старта предвыборной американской компании», — прокомментировала его слова Захарова.
Она напомнила, что выборы нового президента США пройдут уже в ноябре 2024 года. Руководство Демократической партии через эту статью намеревалось продемонстрировать высокопоставленным лицам и обычным жителям США внешнеполитическую стратегию Джо Байдена в ближайшие месяцы.
«Выглядеть она будет плохо, абсурдно, дико, одним словом — неприглядно», — считает Захарова.
По ее словам, предвыборная кампания Байдена начинает с «исторического провала», так как рейтинг его одобрения продолжает стремительно падать и бьет очередные рекорды.
Захарова также обратила внимание на то, что вместо очного обращения к нации был выбран формат письменной статьи. Она уверена, что политическая команда Байдена просто побоялась еще одного публичного выступления своего президента.