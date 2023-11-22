Песков сообщил о перспективах поездки Путина в Чечню

Президент России Владимир Путин посетит Чечню в подходящее время. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил о перспективах поездки Путина в Чечню
© РИА Новости

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Путина посетить республику. По его словам, приглашение просили передать местные старейшины, которые «ругают» его за то, что глава государства не приезжает в регион. Президент не ответил, примет ли приглашение. В последний раз он был в Чечне в 2011 году, когда занимал пост премьер-министра. В 2019 году Кадыров говорил, что Путина ожидают в Чечне с визитом в 2020 году. Российский лидер тогда пообещал, что приедет обязательно.

«Со временем когда-то, конечно, [Путин] приедет. Он же ездит в регионы», — ответил Песков на вопрос о перспективах визита президента в Чеченскую республику.

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Конкретных сроков такой поездки представитель Кремля не назвал. По его словам, в настоящее время у президента очень напряженная повестка, много работы.

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».

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