Песков сообщил о перспективах поездки Путина в Чечню

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Путина посетить республику. По его словам, приглашение просили передать местные старейшины, которые «ругают» его за то, что глава государства не приезжает в регион. Президент не ответил, примет ли приглашение. В последний раз он был в Чечне в 2011 году, когда занимал пост премьер-министра. В 2019 году Кадыров говорил, что Путина ожидают в Чечне с визитом в 2020 году. Российский лидер тогда пообещал, что приедет обязательно.