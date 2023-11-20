Путин заявил, что Чечня преобразилась после трагических лет

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Чечня преобразилась по сравнению с периодом трагических лет своей истории. В ходе церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта российский лидер отметил вклад чеченского народа и главы Чечни Рамзана Кадырова в развитие республики.
Действительно, республика преобразилась. С тех трагических лет, о которых вы сейчас вспомнили, до сегодняшнего дня на самом деле прошло не так уж много времени, а не узнать ничего. Просто процветающая республика, — сказал Путин.
Глава государства рассказал, что когда-то обсуждался вопрос переноса столицы Чечни. Но теперь, по словам Путина, такие мысли кажутся странными на фоне замечательного Грозного.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в свою очередь пригласил Путина посетить Чечню. По его словам, президент уже давно не был в республике, и «старейшины ругаются».
Хочу передать слова от наших старейшин, что они меня ругают за то, что вы не приезжаете к нам в республику. Вы все сделали для нас, восстановили республику. Не только автовокзалы и аэропорты, но и вся республика восстановлена. Но вы давно не были у нас, поэтому они меня ругают. И просили вам передать, чтобы вы приехали к нам, — сказал Кадыров.
В День работника транспорта Путин по видеосвязи принял участие в мероприятии, посвященном передаче 12 регионам новой техники для обновления общественного транспорта. Помимо Кадырова, на связь вышли главы Амурской, Волгоградской, Нижегородской и Оренбургской областей.
В августе в ходе заседания президиума Госсовета российский лидер поставил задачу обновить общественный транспорт во всех регионах. Президент подчеркнул, что необходимо создать комфортные условия для поездок.