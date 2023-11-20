Путин заявил, что Чечня преобразилась после трагических лет

Хочу передать слова от наших старейшин, что они меня ругают за то, что вы не приезжаете к нам в республику. Вы все сделали для нас, восстановили республику. Не только автовокзалы и аэропорты, но и вся республика восстановлена. Но вы давно не были у нас, поэтому они меня ругают. И просили вам передать, чтобы вы приехали к нам, — сказал Кадыров.