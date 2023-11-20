В МИД РФ назвали причину вызова посла Молдавии

В МИД РФ в понедельник, 20 ноября, был вызван посол Молдавии в России Лилиан Дарий. Ему была вручена нота протеста в связи с продолжающимся преследованием русскоязычных СМИ, сообщили в ведомстве. Заявление опубликовано на официальном сайте министерства.

В ведомстве отметили, что Москва заявила молдавской стороне решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии.

Преследование, уточнили в МИД, выражается в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам.