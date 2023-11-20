В МИД РФ назвали причину вызова посла Молдавии
В МИД РФ в понедельник, 20 ноября, был вызван посол Молдавии в России Лилиан Дарий. Ему была вручена нота протеста в связи с продолжающимся преследованием русскоязычных СМИ, сообщили в ведомстве. Заявление опубликовано на официальном сайте министерства.
В ведомстве отметили, что Москва заявила молдавской стороне решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии.
Преследование, уточнили в МИД, выражается в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам.
В министерстве пояснили, что в качестве ассиметричной меры был закрыт въезд в Россию ряду официальных лиц Молдавии. В ведомстве заметили, что эта информация была доведена до сведения Дария.
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