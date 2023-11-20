РФ и Финляндия обсудили ситуацию на границе
Хельсинки и Москва обсудили ситуацию на границе по дипломатическим каналам. Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает «РИА Новости».
Он уточнил, что темой разговора стала ситуация с неконтролируемым прибытием беженцев из Сирии, Сомали и других стран.
«Мы имели контакты по дипломатическим каналам. Никакого прогресса достигнуто не было», — сказал Орпо.
Он добавил, что власти Финляндии готовы ввести новые ограничения на границе с Россией, поскольку большой поток нелегальных мигрантов был также зафиксирован на контрольно-пропускном пункте «Вартиус». По словам Орпо, это могут быть аналогичные принятым в юго-восточной части страны меры.
Ранее сообщалось, что МИД РФ заявил протест послу Финляндии в стране Антти Хелантерею из-за решения финских властей закрыть КПП на границе. До этого Хельсинки приняли решение закрыть четыре КПП из восьми на границе с Россией с 18 ноября по 18 февраля 2024 года на фоне ухудшения ситуации с миграцией. Открытыми на данный момент остаются «Вартиус», «Салла», «Куусамо» и «Рая-Йоосеппи».