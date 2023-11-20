В МИД РФ пообещали вывезти всех россиян из Газы

Оставшиеся в секторе Газа россияне будут вывезены оттуда в ближайшее время. Об этом сообщает МИД РФ.

«В ближайшие дни из зоны конфликта планируется вывезти остающихся там российских граждан и членов их семей», — сообщается на официальном сайте ведомства.

В настоящий момент с палестинской территории удалось вывезти 561 россиянина через пограничный переход «Рафах». Всего в Россию было переправлено 525 человек.