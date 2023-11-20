МИД РФ прокомментировал результаты президентских выборов в Аргентине

Россия уважительно относится к результатам президентских выборов в Аргентине и надеется на укрепление дружбы между странами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ .

"С уважением относимся к суверенному выбору аргентинского народа и обозначенным законно избранным президентом [Хавьером Милеем] приоритетным направлениям деятельности его администрации. Надеемся на укрепление дружбы, доверия и сотрудничества между Россией и Аргентиной в духе связывающего наши государства стратегического партнерства, - указали в ведомстве. - Готовы к продолжению усилий по развитию отношений во всех областях, взаимодействию на многосторонних площадках в интересах построения справедливого миропорядка".