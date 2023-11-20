Путин обратился к новому президенту Аргентины после выборов

Российский президент Владимир Путин поздравил аргентинского главу Хавьера Милея с назначением на пост. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между странами.

«Российско-аргентинские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Рассчитываем на дальнейшее развитие стратегического партнерства», — подчеркнул Владимир Путин.

Его обращение опубликовано на официальном сайте президента РФ. Он также поздравил Милея с назначением на пост.