Путин обратился к новому президенту Аргентины после выборов
Российский президент Владимир Путин поздравил аргентинского главу Хавьера Милея с назначением на пост. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между странами.
«Российско-аргентинские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Рассчитываем на дальнейшее развитие стратегического партнерства», — подчеркнул Владимир Путин.
Его обращение опубликовано на официальном сайте президента РФ. Он также поздравил Милея с назначением на пост.
Окончательно выборы президента прошли в Аргентине 19 ноября. По итогу новым президентом стал представитель Либертарианской партии Хавьер Милей. Он подчеркивал, что намерен ориентироваться на американский курс при проведении своей политики.