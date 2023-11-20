В Европарламенте заявили, что санкции пошли России на пользу

Экономические санкции усилили Россию и ослабили Европу. Об этом в эфире французского телеканала TVL заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани. Газета.Ru
"Санкции принимались с целью разрушения российской экономики, но ничего подобного не произошло, - заявил Мариани. - Напротив, эти санкции сделали беднее Европу и укрепили Россию". По словам евродепутата, одним из результатов санкционной политики стало то, что "Россия в одиночку производит сейчас больше боеприпасов, чем все западные страны вместе взятые". ТАСС
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская экономика предотвратила обвал из-за санкций и перешла к росту. BFM.RU