В Европарламенте заявили, что санкции пошли России на пользу

"Санкции принимались с целью разрушения российской экономики, но ничего подобного не произошло, - заявил Мариани. - Напротив, эти санкции сделали беднее Европу и укрепили Россию". По словам евродепутата, одним из результатов санкционной политики стало то, что "Россия в одиночку производит сейчас больше боеприпасов, чем все западные страны вместе взятые". ТАСС