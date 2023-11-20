Российская сторона заявила послу Финляндии Антти Хелантере протест в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на границе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ .

"20 ноября в МИД России была проведена беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе", - указали в министерстве.

В дипведомстве сообщили, что решение Хельсинки было принято поспешно, без каких-либо консультаций с Москвой. МИД РФ назвал решение Финляндии провокационным и идущим в русле попыток еще более обострить отношения двух стран, оно нарушает права десятков тысяч граждан обеих стран.