В Совфеде заявили, что руководство Финляндии «съехало с катушек»

«Нынешнее руководство Финляндии просто съехало с катушек, потому что строить так отношения с великим соседом, которым для них является Россия, — непозволительная роскошь. Я думаю, что финны, к сожалению, будут еще долго сожалеть об этом и том периоде, когда у нас были нормальные отношения, они приезжали в гости к нам, а мы к ним, товаропоток был большой и они пользовались дешевыми российскими ресурсами», — заявил Джабаров.