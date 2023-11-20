Дипмиссия РФ сообщила об отсутствии данных о жертвах среди россиян в Газе

Сведений о жертвах среди российских граждан в секторе Газа нет. Сроки эвакуации из анклава не зависят от Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алию Зарипову.

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"Мы продолжаем работу над эвакуацией", – отметила она.

Как подчеркнула Зарипова, россияне могут подать заявки на эвакуацию. Список желающих покинуть Газу обновляется ежедневно, уточнила пресс-секретарь ведомства. Также, по ее словам, некоторые граждане потеряли документы в ходе обстрелов.

"Одна из проблем – то, что не у всех с собой документы. Кто-то в панике покидал дома, кто-то потерял, у кого-то они сгорели. Поэтому совместными усилиями с коллегами решаем эти вопросы при переходе границ", – добавила собеседница агентства.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".