Депутат Госдумы Новиков: Аргентине придется сотрудничать с БРИКС

«Одно дело приоритеты, внешнеполитические акценты, главные друзья, которые будут на мировой арене у нового аргентинского правительства, другое — в целом аргентинские интересы. Все-таки новому правительству придется быть правительством Аргентины, а не какой-то другой страны. Полностью отказаться от наработок прежнего периода не получится, потому что каждая новая власть, которая приходит в любой стране, не отрицает все, что было сделано до нее. Если это национально-ориентированная власть, то она начинает использовать эти наработки в своих интересах», — сказал Дмитрий Новиков.