Украина после «евромадйана» утратила свою государственность, превратившись в нищую, вымирающую территорию, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по случаю десятилетия начала украинского «евромайдана», опубликованном на сайте МИД. Газета.Ru

"Сегодня уместно задать вопрос, что именно дал Украине Евромайдан, сбылась ли ее голубая мечта об интеграции в "европейскую семью". Ответ очевиден, - констатировала дипломат. - Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую, вымирающую территорию". ТАСС