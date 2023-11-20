Парламентарии РФ обратятся в ВОЗ из-за вспышек инфекций на Украине

"Власти Украины закрывают больницы, педиатрические отделения, - отметила зампред Госдумы. - Мы видим, что сегодня сокращается в целом социальная поддержка, потому что дотаций все меньше. Естественно, под нож попали, прежде всего, социальные, медицинские учреждения. И все социальные льготы, выплаты и пособия, и вся социальная поддержка населения, которая требуется, прежде всего, детям, пожилым людям, людям с инвалидностью".