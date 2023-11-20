Парламентарии РФ обратятся в ВОЗ из-за вспышек инфекций на Украине
Парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима обратится во Всемирную организацию здравоохранения с просьбой принять меры в связи со вспышками инфекционных заболеваний на территории Украины. Об этом заявила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Действия киевского режима способствуют возникновению инфекций, устойчивым к лекарственным препаратам. Это угроза не только для России, но и для Европы", - заявила парламентарий.
По ее словам, одной из причин сложной эпидемиологической ситуации являются испытания Пентагоном различных штаммов вирусов на гражданах Украины. Среди пострадавших есть дети, добавила Кузнецова.
"В распоряжении Минобороны России есть 20 тысяч документов, подтверждающих испытания биокомпонентов. В результате на Украине в пяти областях возникли вспышки гепатита А - это Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Тернопольская и Ивано-Франковская, - продолжила вице-спикер. - На сегодняшний день заражено около одной тысячи, из них 20% - дети. В Винницкой области объявлено чрезвычайное эпидемиологическое положение".
Кузнецова выразила уверенность, что ВОЗ необходимо обратить внимание на происходящее на этих территориях.
Проблема усугубляется сложностями с организацией медпомощи.
"Власти Украины закрывают больницы, педиатрические отделения, - отметила зампред Госдумы. - Мы видим, что сегодня сокращается в целом социальная поддержка, потому что дотаций все меньше. Естественно, под нож попали, прежде всего, социальные, медицинские учреждения. И все социальные льготы, выплаты и пособия, и вся социальная поддержка населения, которая требуется, прежде всего, детям, пожилым людям, людям с инвалидностью".
По ее словам, даже в крупных городах практически невозможно получить медицинскую помощь. "Детские больницы переполнены. Кроме того, фиксируется отсутствие необходимых лекарств", - заявила Кузнецова.