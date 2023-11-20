В Кремле прокомментировали слова Пашиняна об угрозе новой эскалации конфликта

В Москве рассчитывают на заявления Азербайджана о постепенном приближении к заключению мирного договора. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе новой эскалации конфликта, передает РИА Новости

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Представитель Кремля не согласился с армянским лидером, так как не знаком с заявлениями Баку, представляющими угрозу эскалации.

«Поэтому конкретно по этой части заявлений господина Пашиняна я сейчас ничего не могу сказать», — сказал он.