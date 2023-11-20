Песков: США не пытались контактировать с РФ по урегулированию кризиса на Украине

Вашингтон не пытается установить диалог с Москвой насчет возможного урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Деловая газета "Взгляд"

"Нет, [таких попыток] не было", - сказал он в ответ на вопрос, не предпринимали ли американские власти таких попыток на саммите АТЭС, где присутствовала российская делегация, или по другим каналам. ТАСС

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США и Евросоюз не склоняют его к переговорам с Россией. Он в очередной раз подчеркнул, что Украина не пойдет на переговоры. Москва24

Телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники в кругах чиновников ранее сообщал, что США и Европа обсуждают с руководством Украины возможность переговоров с Россией, а также варианты того, на какие уступки придется пойти Киеву ради мира. Ряд дискуссий состоялся в октябре в рамках заседания контактной группы по Украине. News.ru

Песков ответил на вопрос о контактах США с РФ по урегулированию кризиса на Украине
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