Песков ответил на вопрос о контактах США с РФ по урегулированию кризиса на Украине

"Нет, [таких попыток] не было", - сказал он в ответ на вопрос, не предпринимали ли американские власти таких попыток на саммите АТЭС, где присутствовала российская делегация, или по другим каналам. ТАСС

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США и Евросоюз не склоняют его к переговорам с Россией. Он в очередной раз подчеркнул, что Украина не пойдет на переговоры. Москва24