Песков ответил на вопрос о контактах США с РФ по урегулированию кризиса на Украине

Вашингтон не пытается установить диалог с Москвой насчет возможного урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Деловая газета "Взгляд"
"Нет, [таких попыток] не было", - сказал он в ответ на вопрос, не предпринимали ли американские власти таких попыток на саммите АТЭС, где присутствовала российская делегация, или по другим каналам. ТАСС
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США и Евросоюз не склоняют его к переговорам с Россией. Он в очередной раз подчеркнул, что Украина не пойдет на переговоры. Москва24
Телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники в кругах чиновников ранее сообщал, что США и Европа обсуждают с руководством Украины возможность переговоров с Россией, а также варианты того, на какие уступки придется пойти Киеву ради мира. Ряд дискуссий состоялся в октябре в рамках заседания контактной группы по Украине. News.ru