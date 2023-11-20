Кремлю неизвестно о намерении Баку развязать войну против Армении

«К сожалению, не знаком с такими заявлениями Азербайджана [о которых говорил Пашинян]. На государственном уровне мы слышали совсем другие заявления руководства Азербайджана, в которых говорится о завершении одного этапа и готовность к заключению мирного договора», — отметил Песков.