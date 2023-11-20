Россия с уважением относится к выбору аргентинского народа на голосовании по избранию президента республики Хавьера Милея, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Ura.Ru

«Аргентина важная страна в Южной Америке, у нас с ней хорошие отношения. Мы, разумеется, обращали и обратили внимание на ряд заявлений в ходе избирательной кампании (Милея — прим. «Газеты.Ru»). Будем судить по заявлениям после инаугурации», — подчеркнул Песков. Газета.Ru