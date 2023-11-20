В Госдуме объяснили внезапный визит главы Пентагона в Киев

США нацелены на затягивание этого конфликта, чтобы бои были еще ожесточеннее. Они в этом направлении как действовали, по сути, еще с 2014 года, так и продолжат действовать. Могу отметить, что поставки вооружения за последнее время действительно сократились, мы это замечаем на линии фронта. Однако украинская армия приспосабливается, продолжает использовать дроны и свою артиллерию. Опять же, в частности это заслуга Америки, – сказал Бородай.