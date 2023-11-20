В Кремле заявили о планах Путина выступить на онлайн-саммите G20

Президент России Владимир Путин планирует выступить на виртуальном саммите Группы двадцати (G20). Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля, будет ли Путин выступать на предстоящем саммите.

«Да, планируется», — ответил Песков.

У него также поинтересовались, что президент РФ хочет донести на саммите.

«Повестка понятна. Будет изложена позиция России, которая хорошо известна», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Представитель Кремля добавил, что у РФ последовательная и сбалансированная позиция.

19 ноября в программе «Москва. Кремль. Путин» сообщалось, что Владимир Путин, как ожидается, примет участие в виртуальном саммите Группы двадцати (G20) и в телемосте лидеров БРИКС. Организованный Индией онлайн-саммит лидеров G20 запланирован на 22 ноября.