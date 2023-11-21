Путин примет участие в онлайн-саммите G20 22 ноября

Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи примет участие во внеочередном саммите Группы двадцати (G20), где будет обсуждаться ситуация в мировой экономике и финансах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"22 ноября 2023 г. президент РФ Владимир Путин примет участие во внеочередном саммите Группы двадцати (в формате видео-конференц-связи)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе мероприятия "планируется подвести итоги индийского председательства в этом году, обсудить ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку, проблематику цифровизации и другие темы".
Онлайн-саммит организует председательствующая в этом году в G20 Индия. С идеей о проведении встречи лидеров группы в виртуальном формате выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе очного саммита "двадцатки" в Нью-Дели, который прошел 9-10 сентября.