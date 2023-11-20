«Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне. Реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях», — отметил российский лидер. RT на русском

Ранее Путин на встрече с заместителем председателя центрального военного совета КНР Чжан Юсю заявил, что контакты между Москвой и Пекином в военно-технической сфере вышли на новый уровень. Газета.Ru