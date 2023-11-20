Путин оценил стратегическое партнерство России и КНР

Об этом говорится в приветственной телеграмме Путина в участникам Диалога « Партия «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая», которая опубликована на сайте Кремля.

«Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнёрства находятся на беспрецедентно высоком уровне. Реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях», — отметил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что на двусторонней основе, а также в форматах ШОС, БРИКС и других многосторонних структур, Москва и Пекин координируют усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению более справедливого и демократического миропорядка.