"Политическая мотивировка решения генсекретаря стала очевидной уже для всех на фоне циничных и неизбирательных ударов израильской армии по жилым кварталам Газы, в результате чего уже погибли тысячи детей, но генсекретарь не торопится объявлять Израиль нарушителем и вносить его в свои списки", - сказал Небензя, выступая в Госдуме на приуроченном ко Всемирному дню ребенка заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.