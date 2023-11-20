Небензя назвал политизированным отказ Гутерриша осудить удары Израиля по мирным объектам
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш занял политизированную позицию по ситуации в секторе Газа, отказываясь осуждать удары Израиля по гражданским объектам.
Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Политическая мотивировка решения генсекретаря стала очевидной уже для всех на фоне циничных и неизбирательных ударов израильской армии по жилым кварталам Газы, в результате чего уже погибли тысячи детей, но генсекретарь не торопится объявлять Израиль нарушителем и вносить его в свои списки", - сказал Небензя, выступая в Госдуме на приуроченном ко Всемирному дню ребенка заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.