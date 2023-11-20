В ЛДПР сообщили о намерении провести предвыборный съезд в Москве
Решения о месте проведения предвыборного съезда ЛДПР пока нет, однако идет обсуждение о его проведении в Москве вместо Грозного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе председателя партии Леонида Слуцкого.
"Решения о месте проведения XXXV съезда ЛДПР пока нет. Это будет утверждаться еще на высшем совете партии в течение ноября. Рассматривали в том числе варианты мероприятия на региональных площадках, в тех регионах, где особенно сильные отделения партии, есть потенциал. На текущий момент идет обсуждение проведения съезда в Москве", - говорится в сообщении.
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на три источника в региональных отделениях ЛДПР писала о том, что Слуцкий хочет провести предвыборный съезд партии в Грозном.