В ЛДПР сообщили о намерении провести предвыборный съезд в Москве

"Решения о месте проведения XXXV съезда ЛДПР пока нет. Это будет утверждаться еще на высшем совете партии в течение ноября. Рассматривали в том числе варианты мероприятия на региональных площадках, в тех регионах, где особенно сильные отделения партии, есть потенциал. На текущий момент идет обсуждение проведения съезда в Москве", - говорится в сообщении.