Лукашевич: ОБСЕ оказалась в глубоком кризисе

Мы от цивилизованного диалога не закрываемся и никогда не закрывались. Вопрос лишь в том, будут ли страны Запада среди наших собеседников — или нет. <...> В конце концов, они уже начинают понимать, что их попытки изолировать нашу страну на международной арене провалились стремительно и были крайне наивны, — уточнил Лукашевич.