«Давно не были, старейшины ругаются». Путина пригласили в Чечню

«Давно не были, старейшины ругаются»: Кадыров пригласил Путина в Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 20 ноября, пригласил президента России Владимира Путина посетить республику.
Чеченский лидер отметил, что старейшины региона очень просят главу государства о новом визите.
— Но вы давно не были у нас, поэтому они (старейшины — прим. «ВМ») меня ругают и просили вам передать, чтобы вы приехали к нам, — заметил Кадыров.
Политик подчеркнул, что Путин сделал очень много для восстановления Чечни, передает РИА Новости.
Недавно сына Рамзана Кадырова Адама наградили орденом «За служение религии Ислам» первой степени. Данную награду вручили в рамках международной научно-практической конференции, открытие которой состоялось 15 ноября в Грозном.
Сыновья Рамзана Кадырова Ахмат, Эли и Адам ранее были награждены орденом «Даймехкан Сий». Это высшая награда парламента Чечни.
В начале ноября глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов вручил Адаму орден «За заслуги перед КЧР». Позднее Кадыров-младший пришел на награждение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с золотым пистолетом.