В МИД РФ отреагировали на антироссийские действия Финляндии

Россия не оставит без ответа любые антироссийские действия Финляндии, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

По его словам, после начала спецоперации на Украине Финляндия «проводит последовательную конфронтационную антироссийскую политику», передает РИА «Новости».

«При нынешнем русофобском курсе финских властей возможны, к сожалению, любые сценарии. Определенно можно сказать, что любые антироссийские действия не останутся без ответа», – заверил Беляев.

Также политик отметил, что после вступления Финляндии в НАТО были «свернуты традиционно активный двусторонний политический диалог на всех уровнях и плотные межведомственные контакты, нанесен трудновосполнимый урон некогда развитому торгово-экономическому сотрудничеству, разорваны связи по линии регионов, включая сопредельные, и городов-побратимов».

Ранее сообщалось, что Финляндия начала возводить ограждения на границе с Россией.